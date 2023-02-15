В Алматы выявили 16 гектаров незаконно выданных земель

В Алматы предотвращена потеря из бюджета на сумму 7,3 миллиарда тенге. Об этом Zakon.kz сообщили в Антикоррупционной службе города.

Отмечено, что миллиарды тенге удалось сэкономить в рамках реализации проекта "Единое окно закупок".

В ходе первого выездного заседания Общественного совета Агентства общественников Алматы ознакомили с результатами совместной работы Агентства и гражданского сектора.





Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы

Так, по данным пресс-службы, в сфере земельных отношений возвращены в государственную собственность более 16 гектаров земли на сумму 1,2 млрд тенге.



Вместе с тем председатель Общественного совета Марат Башимов отметил важность конструктивного партнерства Антикоррупционной службы с общественностью.

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дмитрий Малахов добавил, что в противодействии коррупции необходимо использовать ресурсы гражданского общества.

"Преимущество данной практики заключается во взаимном обмене информацией, совместном обсуждении и выработке конкретных решений, комплексной разработке программ и проведении общественных экспертиз нормативных актов. Слаженная работа с общественностью обеспечивает оперативное рассмотрение и качественное решение экономических и социальных проблем". Дмитрий Малахов

В 2023 году основной акцент работы департамента будет направлен на решение проблемных вопросов в сфере экологии.

