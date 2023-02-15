Умер продюсер и сценарист сериала "Секретные материалы"
Фото: Twitter/jeffrey L Vlaming
Продюсер и сценарист сериала "Секретные материалы" Джефф Влэминг скончался в возрасте 63 лет. У него диагностировали онкологию в 2021 году, сообщает Zakon.kz.
Влэминг любил много писать. Получив степень бакалавра, продюсер занялся сценариями. Он бросил работу арт-директора и уехал в Лос-Анджелес, пишет The Hollywood Reporter.
Джефф Влэминг работал над 41 сериалом, включая "Секретные материалы", "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена", "Ганнибал", "Сотня", "Обломки".
Влэминг также играл в панк-группе, вел вечерние занятия по написанию сценариев для телевидения в Университете Южной Калифорнии и делал множество необычных скетчей на своей странице в Twitter.
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