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Умер продюсер и сценарист сериала "Секретные материалы"

продюсер Фото: Twitter/jeffrey L Vlaming
Продюсер и сценарист сериала "Секретные материалы" Джефф Влэминг скончался в возрасте 63 лет. У него диагностировали онкологию в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Влэминг любил много писать. Получив степень бакалавра, продюсер занялся сценариями. Он бросил работу арт-директора и уехал в Лос-Анджелес, пишет The Hollywood Reporter.

Джефф Влэминг работал над 41 сериалом, включая "Секретные материалы", "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена", "Ганнибал", "Сотня", "Обломки".

Влэминг также играл в панк-группе, вел вечерние занятия по написанию сценариев для телевидения в Университете Южной Калифорнии и делал множество необычных скетчей на своей странице в Twitter.

Народный артист России, известный кинорежиссер Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни.

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