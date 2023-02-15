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В МЧС назвали клички казахстанских собак-спасателей, отличившихся в Турции

В МЧС назвали клички казахстанских собак-спасателей, отличившихся в Турции Фото: пресс-служба МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана в Telegram-канале поделилось видео, в котором показало, как собаки помогают спасателям при проведении поисково-спасательных работ в Турции, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в рядах МЧС Казахстана 54 аттестованные собаки активно участвуют в спасательных операциях, еще более 20 готовятся стать полноценными сертифицированными спасателями.

"Наши собаки-спасатели уже показали отличные результаты в Турции при проведении поисково-спасательных работ – это бельгийские овчарки малинуа Джейкоб, Лига М Сириус и Аксель, лабрадор Чарли Кинг, немецкая овчарка Мирта, бордер-колли по кличке Гринпис".Пресс-служба МЧС РК


В кинологических расчетах МЧС Казахстана службу несут собаки самых разных пород: лабрадоры-ретриверы, немецкие овчарки, бельгийские овчарки, малинуа, золотистые ретриверы, бордер-колли, спаниели, басероны, прямошерстные ретриверы.

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