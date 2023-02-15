Аким Шымкента поблагодарил пятиклассника, купившего макароны для пострадавших в Турции
Фото: pixabay
15 февраля аким Шымкента Мурат Айтенов поблагодарил ученика пятого класса за помощь пострадавшим в Турции после разрушительного землетрясения. Школьник пришел на прием к главе города с мамой, сообщает Zakon.kz.
Айтенов вручил Благодарственное письмо от имени премьер-министра страны. Также от акимата были вручены подарки.
Аким отметил, что поступок мальчика – пример для подражания.
10 февраля ученик пятого класса на деньги, выделенные мамой на обед, купил макароны и пришел в пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших в Турции. Поступок растрогал и умилил пользователей соцсетей.
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