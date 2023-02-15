С актрисы Анны Большовой сняты обвинения в смертельном наезде на женщину

С российской актрисы Анны Большовой сняли обвинения в смертельном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла женщина, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Mash, теперь за оставление в опасности будет наказан сожитель погибшей (ему грозит до года тюрьмы).

Согласно версии следствия, 14 октября 2022 года мужчина отвозил Олесю Борисенко домой. Но в какой-то момент остановился, вытащил ее из машины и оставил на дороге. После чего женщину случайно переехала заслуженная артистка России.

20 октября 2022 года стало известно, что актриса сбила женщину в Калужской области. Тогда Большова позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Однако спасти женщину не смогли.

Как сказано в публикации Gazeta.ru, полицейские возбудили дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. По этой статье Большовой грозило бы до пяти лет лишения свободы.