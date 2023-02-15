Никки Хейли составит конкуренцию Дональду Трампу на выборах в США
Фото: Instagram/nikkihaley
Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году, сообщает Zakon.kz.
О своем желании участвовать в президентской гонке Никки Хейли рассказала на своей странице в Instagram.
"Пришло время лидерства нового поколения. Я – Никки Хейли, и я выдвигаю свою кандидатуру в президенты", – обратилась она к американцам.
За право выдвинуться на пост президента от Республиканской партии она будет бороться с Дональдом Трампом. В апреле 2021 года Хейли заявляла, что не будет баллотироваться в президенты, если это сделает Трамп. Однако у Никки Хейли есть 20-летний опыт в политике и она решила "рискнуть".
Большинство американцев не считают хорошей идеей возвращение Трампа в 2024 году.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ