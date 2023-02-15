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Ушла из больницы: девочку-подростка объявили в розыск в Акмолинской области

Ушла из больницы: девочку-подростка объявили в розыск в Акмолинской области Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В Акмолинской области разыскивают 13-летнюю Элеонору Аяшеву. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, к поискам уже подключены волонтеры.

Согласно данным пресс-службы ДП области, девочка находилась в многопрофильной областной детской больнице.

По словам медсестры, вечером пациентка самовольно покинула стены больницы. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

"Предположительно девочка одета в темную куртку с капюшоном. Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, светлые волосы до плеч".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Отмечено, что сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, установлен круг родных и знакомых. К поискам подключились волонтеры.

Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить в УП Кокшетау, ул. Сатпаева, 1а, либо по тел.: 8-(7162)-25-78-05, 8-707-119-87-19 или на 102.

В октябре 2022 года сообщалось о подростке, который более 40 дней скрывался от родителей. Он жил в полях и старался не попадаться на глаза людям.

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Анастасия Московчук
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