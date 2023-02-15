Казахстан запаздывает с отчетами о доходах компаний и правительства в добывающем секторе

Казахстан как участник Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) должен предоставлять отчет о доходах правительства и добывающих компаний. 15 февраля вице-министр энергетики Асхат Хасенов заверил, что опоздания с отчетами не означают выход из Инициативы, сообщает Zakon.kz.

Вопрос о прекращении ИПДО не стоит. Министерство индустрии и инфраструктурного развития ежегодно собирает данные по всем полезным ископаемым, в том числе от Министерства энергетики – по углеводородам, урану. И публикует общий отчет.

"У нас уполномоченный орган – это МИИР. Потому что там в основном по твердым полезным ископаемым сбор информации. Мы в части углеводородов и добычи урана всю информацию предоставляем. Слышали, что есть запоздания в отчетах, но это никак не связано, я думаю, с вопросом приостановки или выхода из этой организации. То, что мы не члены, я такого не слышал. Вопрос, наверное, не приостановления, а предоставления отчетности, опоздания по срокам, скорее всего, с этим связан. Я думаю, что это технический вопрос и отчетность будет предоставляться". Асхат Хасенов

Он подчеркнул, что в статье 77 Кодекса о недрах и недропользовании есть нормы, которые вытекают как раз из тех требований, которых придерживаются члены ИПДО.

Реализация ИПДО осуществляется в Казахстане с 2005 года и направлена на прозрачность доходов компаний и правительства в добывающем секторе. На законодательном уровне закреплено обязательство недропользователей предоставлять отчетность по налогам и другим платежам в бюджет страны, подтвержденную аудитом в соответствии с международными стандартами. Из республиканского бюджета ежегодно выделяются средства для изготовления Национальных отчетов по ИПДО.

На сегодня количество стран-участников ИПДО – 48, из них 31 соответствует стандартам ИПДО. Среди них такие крупные и развитые страны, как Франция, Германия, США, Великобритания, Япония, Австралия, Канада. Казахстан признан соответствующим требованиям ИПДО и получен высший статус "Страны - Последователя".

