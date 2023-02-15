"Арсенал" – "Манчестер Сити": переворот в Английской Премьер-лиге

В ночь со среды на четверг главных соперников Премьер-лиги ждет ответственный матч между "Арсеналом" и "Манчестер Сити", который может полностью поменять ситуацию в турнирной таблице. Будут ли "канониры", лидирующие на протяжении всего сезона, свергнуты своим главным соперником?

Обратимся к фактам.



Английская Премьер-лига 2022/23 не перестает удивлять своими поворотами. В начале сезона "Арсенал" сотворил сенсацию, поднявшись до первой строчки и оторвавшись от соперников в рекордное время. С тем уровнем игры, который показали "канониры" на протяжении всей гонки, многим уже казалось, что пропасть между соперниками будет только расти. Но действующий чемпион АПЛ не сдавался и продолжал забивать, не только заработав титул самого результативного клуба сезона, но и сократив отрыв в очках до 3 очков. Победа в предстоящем матче вновь вернет "Манчестер Сити" на заслуженное место на пьедестале.

У "Арсенала" есть повод для беспокойства. В последних трех матчах "канониры" выступили не слишком удачно, сыграв с одной ничьей и проиграв дважды, в том числе "горожанам" в рамках Кубка Англии. Более того, "Арсенал" уступает "Манчестер Сити" в Премьер-лиге уже на протяжении 10 встреч подряд. Это самая долгая серия проигрышей против одного оппонента в истории клуба. С начала своего правления в текущем сезоне "горожане" остаются единственным соперником в АПЛ, которого "Арсенал" не смог победить. Подобная статистика не внушает уверенности перед решающей игрой.

"Манчестер Сити" слегка споткнулся в матче с "Тоттенхэмом", позволив Кейну забить единственный и решающий гол. Но это только раззадорило подопечных Гвардиолы – уже в следующем матче они разгромили "Астон Виллу", которой не повезло попасться под горячую руку. Таким образом, Хосеп побил рекорд по процентам побед среди регулярных тренеров чемпионата – 184 за 250 сыгранных матчей.

Артета потенциально выйдет с тем же стартовым составом в 7-й раз подряд, что весьма необычно для чемпионата такого калибра, делая ставку на стабильность уже сыгранного коллектива. В "Манчестер Сити" под вопросом состояние главного бомбардира сезона Эрлинга Холанна, заработавшего травму бедра в предыдущем матче. Насколько от этого пострадает команда, узнаем уже этой ночью.

Parimatch предлагает следующие коэффициенты на матч:

Арсенал – 3.05, Ничья – 3.45, Манчестер Сити – 2.39