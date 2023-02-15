Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,29 тенге, снизившись сразу на 3,48 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 65,60 тенге (-0,64).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в евро – 485,41 тенге, рубля – 6,11 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-451 тенге, евро – по 479-484 тенге, российские рубли – по 5,9-6,15 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снизились в ходе торгов 15 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures упала на 1,20%, до 84,55 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 1,34%, до 78 доллара за баррель.