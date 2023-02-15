Елдос Наширали возглавил Комитет информации МИОР

Елдос Наширали назначен на должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития Казахстана (МИОР). Об этом 15 февраля рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

Елдос Наширали родился в 1984 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный педагогический институт, Университет Мэсси. Трудовую деятельность начал в 2005 году менеджером в частной компании.

В 2006-2007 годах был главным специалистом акимата города Тараза.

В 2010-2012 годах работал в структуре Министерства культуры и информации.

В 2012-2016 годах был экспертом отдела внутренней политики; экспертом, консультантом, инспектором пресс-службы Администрации президента РК.

В 2016-2018 годах работал директором Департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2018-2021 годах был управляющим директором, заместителем председателя правления АО "Агентство "Хабар".

В 2021-2022 годах был заместителем председателя правления, и.о председателя, председателем правления АО "Международное информационное агентство "Казинформ", АО "Qazcontent".

С декабря 2022 года и по настоящее время занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и протокола Министерства информации и общественного развития РК.