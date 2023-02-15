"Барселона" – "Манчестер Юнайтед": жаркая битва в Лиге Европы

Это противостояние под стать полуфиналу и даже финалу Лиги чемпионов, но встречаются два великих клуба в рамках второго по значимости турнира Европы.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет дал прогноз на предстоящий матч.



"Барселона"

В чемпионате Испании дела у команды Хави складываются весьма хорошо: каталонцы лидируют в турнирной таблице, имеют солидный отрыв от второго места и не знают поражений на дистанции 16 матчей. В последний раз "Барселона" уступила "Баварии" в Лиге чемпионов в октябре прошлого года.

Не помогут в этот вечер хозяевам сразу два лидера команды: вингер Усман Дембеле и капитан Сержи Бускетс пропускают матч по причине травм. Но и без них "Барселона" имеет немало звезд в своем составе, способных заменить выбывших из строя.

"Манчестер Юнайтед"

Эрик Тен Хаг везет на "Камп Ноу" далеко не оптимальный состав. Манкунианцы по различным причинам недосчитались Скота Мактоминея, Марселя Забитцера, Антони Марсьяля, Лисандро Мартинеса и Кристиана Эриксена. Под вопросом участие и вингера Антони.

Но, несмотря на все эти сложности, "Манчестер Юнайтед" остается самим собой. И точно не будет мальчиком для битья в противостоянии с разбушевавшейся "Барселоной". Рэшфорд, Каземиро и Фернандеш находятся в отличной форме и сделают все, чтобы огорчить каталонцев.

История личных встреч

С момента наступления эры Пепа Гвардиолы в "Барселоне" "сине-гранатовые" наносили болезненные удары "Манчестер Юнайтед", дважды обыграв их в финале Лиги чемпионов. Позже английский клуб еще раз вылетел из плей-офф этого турнира, оказавшись слабее каталонцев. Так что "Барселона" в официальных матчах имеет преимущество над "Манчестер Юнайтед".

Прогноз на матч

Думаю, что каталонцы сделают все, чтобы лететь на ответный матч с комфортным преимуществом. Они сейчас на ходу, редко пропускают, а наличие в атаке такого ударного форварда, как Роберт Левандовски, автоматически гарантирует большие проблемы обороне МЮ. Мои друзья из Parimatch дают на победу "Барселоны" коэффициент 1.79. Рекомендую воспользоваться этой возможностью.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Барселона" – 1.78, Ничья – 3.90, "Манчестер Юнайтед" – 4.60