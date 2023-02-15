115 должностных лиц изобличены во взятках — Антикор Алматы

15 февраля в ходе рабочего совещания по вопросам защиты бизнеса в Алматы озвучили три направления Антикоррупционной службы города.

К ним относятся: концептуальные меры по содействию добропорядочности бизнеса, внедрение защитных механизмов от незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, оперативное реагирование на нужды предпринимателей с учетом особенности региона.





Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы

В своем выступлении первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Дмитрий Малахов отметил, что проект "Дорога бизнесу" начатый в начале года уже дает положительные результаты.



"Цель проекта – не на словах, а на деле максимально упростить взаимоотношения бизнеса с государством путем выявления и системного устранения административных барьеров, с которыми сталкиваются предприниматели". Дмитрий Малахов

На сегодняшний день Антикоррупционной службой совместно с национальной палатой "Атамекен" разрешены проблемные вопросы 2370 предпринимателей.





Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы

В целях исключения излишней бюрократии, а также обеспечения быстрого реагирования на поступающие сигналы разработан совместный Алгоритм взаимодействия, который позволяет в режиме онлайн отрабатывать каждое обращение поступающие, как в Антикор, так и в Нацпалату.



Кроме того, как отметили в ведомстве, за истекший период изобличены 115 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, затронувшие права предпринимателей.