Главное за день: закон о Елбасы утратил силу, ИИН для иностранцев

Касым-Жомарт Токаев похвалил боксершу Дину Жоламан за удар, рынок жилья в Алматы не изменился после землетрясения в Турции, сообщает Zakon.kz.

Семью юристов избили в Алматы

В Алматы избили супружескую пару – казахстанских юристов Анну Димитриевич и Олега Чернова. Они заступились за девушку.

В Департаменте полиции Алматы отметили, что факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК "Хулиганство".

Арест петропавловского школьника

Напавший на школьников с топором в Петропавловске девятиклассник арестован на два месяца.

13 февраля он принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находятся в реанимации. По данному факту заведено уголовное дело.

Рынок жилья в Алматы после землетрясения в Турции

В Казахстане на рынке недвижимости отмечается значительный спад, но он никак не связан с событиями, произошедшими в Турции и Сирии.

На данный момент каких-то особых изменений на вторичную и первичную недвижимость из-за последних происшествий не наблюдается.

Алмазбек Атамбаев улетел на лечение в Испанию

15 февраля экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел в Дубай. Далее он отправится в Испанию на лечение.

Политик смог покинуть страну после того, как его освободили из колонии.

ИИН для иностранцев

Министр внутренних дел приказом от 8 февраля 2023 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан".

Услуга оказывается территориальными органами полиции через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" или через веб-портал "электронного правительства".

Дина Жоламан показала Токаеву свой удар

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал в Акмолинской области. В рамках рабочей поездки президент встретился с именитыми спортсменами и тренерами Степногорска, в числе которых была чемпионка мира по боксу Дина Жоламан.

Касым-Жомарт Токаев похвалил Дину Жоламан и подтвердил, что удар у нее хороший.

Закон о Елбасы утратил силу

Президент подписал Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

После признания этого закона утратившим силу члены семьи Назарбаева утратят право на неприкосновенность имущества и банковских счетов. Но для бывшего президента Казахстана привилегии сохраняются, включая личную неприкосновенность.