Главное за день: закон о Елбасы утратил силу, ИИН для иностранцев
Семью юристов избили в Алматы
В Алматы избили супружескую пару – казахстанских юристов Анну Димитриевич и Олега Чернова. Они заступились за девушку.
В Департаменте полиции Алматы отметили, что факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК "Хулиганство".
Арест петропавловского школьника
Напавший на школьников с топором в Петропавловске девятиклассник арестован на два месяца.
13 февраля он принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находятся в реанимации. По данному факту заведено уголовное дело.
Рынок жилья в Алматы после землетрясения в Турции
В Казахстане на рынке недвижимости отмечается значительный спад, но он никак не связан с событиями, произошедшими в Турции и Сирии.
На данный момент каких-то особых изменений на вторичную и первичную недвижимость из-за последних происшествий не наблюдается.
Алмазбек Атамбаев улетел на лечение в Испанию
15 февраля экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел в Дубай. Далее он отправится в Испанию на лечение.
Политик смог покинуть страну после того, как его освободили из колонии.
ИИН для иностранцев
Министр внутренних дел приказом от 8 февраля 2023 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан".
Услуга оказывается территориальными органами полиции через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" или через веб-портал "электронного правительства".
Дина Жоламан показала Токаеву свой удар
Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал в Акмолинской области. В рамках рабочей поездки президент встретился с именитыми спортсменами и тренерами Степногорска, в числе которых была чемпионка мира по боксу Дина Жоламан.
Касым-Жомарт Токаев похвалил Дину Жоламан и подтвердил, что удар у нее хороший.
Закон о Елбасы утратил силу
Президент подписал Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".
После признания этого закона утратившим силу члены семьи Назарбаева утратят право на неприкосновенность имущества и банковских счетов. Но для бывшего президента Казахстана привилегии сохраняются, включая личную неприкосновенность.