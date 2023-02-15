Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Рейс из Астаны в Германию отменили

рейс из Астаны в Германию Фото: Zakon.kz
Отмена рейса из Казахстана связана с забастовкой профсоюзов в Германии, сообщает Zakon.kz.

Рейс Астана – Франкфурт – Астана 17 февраля отменили.

В Air Astana сообщили, что это связано с забастовкой профсоюзов в Германии. Пассажирам вернут полную стоимость билетов, либо перебронируют без штрафов на рейсы, выполняемые до 10 марта 2023 года включительно.

На фоне отсутствия прогресса в переговорах о повышении тарифов на оплату труда профсоюз Verdi призвал сотрудников семи крупных немецких аэропортов устроить забастовку 17 февраля.

Сообщается, что бастовать будут сотрудники аэропортов во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Штутгарте, Гамбурге, Дортмунде, Ганновере и Бремене. Забастовка начнется в ранние утренние часы 17 февраля и закончится в ночь на 18 февраля. 

Читайте также

Антикор Алматы уделяет внимание вопросам экологии

Пропавшую 13-летнюю девочку нашли за 200 км от Кокшетау

Названы самые богатые женихи и невесты планеты

Данияр Кунафин
Астана Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Семью юристов избили в Алматы
Семью юристов избили в Алматы
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
"Никак не оправдываю": Даулет Турлыханов прокомментировал драку сына с юристами
"Никак не оправдываю": Даулет Турлыханов прокомментировал драку сына с юристами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления