Рейс из Астаны в Германию отменили

Отмена рейса из Казахстана связана с забастовкой профсоюзов в Германии, сообщает Zakon.kz.

Рейс Астана – Франкфурт – Астана 17 февраля отменили.



В Air Astana сообщили, что это связано с забастовкой профсоюзов в Германии. Пассажирам вернут полную стоимость билетов, либо перебронируют без штрафов на рейсы, выполняемые до 10 марта 2023 года включительно.

На фоне отсутствия прогресса в переговорах о повышении тарифов на оплату труда профсоюз Verdi призвал сотрудников семи крупных немецких аэропортов устроить забастовку 17 февраля.

Сообщается, что бастовать будут сотрудники аэропортов во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Штутгарте, Гамбурге, Дортмунде, Ганновере и Бремене. Забастовка начнется в ранние утренние часы 17 февраля и закончится в ночь на 18 февраля.