Ситуация в Украине: что произошло к этому часу
Фото: pixabay
Беженцы из Украины могут еще год оставаться на Кипре, страна до 4 марта 2024 года продлила право на временную защиту украинцев, сообщает Zakon.kz.
- В ВСУ рассказали о том, что замечали в небе над Украиной шары с отражателями. Это происходило 12 и 14 февраля.
- Нидерланды и Дания объявили, что не будут поставлять танки Leopard 2 Украине.
- Армия США заключила контракты на 522 млн долларов для производства артиллерийских боеприпасов, которые планируют передать Украине.
- На данный момент нет никаких юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов, заявили власти Швейцарии.
- Еврокомиссия предлагает запретить поставки в Россию электроники, необходимой для производства дронов и вертолетов, высказалась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
- Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила особыми значками маркировать Telegram-каналы с "враждебной по отношению к России информацией".
- Американская компания "Виатрис" приостановила поставки "Виагры" в Россию.
- Семь стран объявили бойкот Чемпионату мира-2023 по боксу, из-за того что к участию допустили спортсменов из России и Беларуси под своими флагами.
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