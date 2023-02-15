Ситуация в Украине: что произошло к этому часу

Фото: pixabay

Беженцы из Украины могут еще год оставаться на Кипре, страна до 4 марта 2024 года продлила право на временную защиту украинцев, сообщает Zakon.kz.

В ВСУ рассказали о том, что замечали в небе над Украиной шары с отражателями. Это происходило 12 и 14 февраля.

Нидерланды и Дания объявили, что не будут поставлять танки Leopard 2 Украине.

Армия США заключила контракты на 522 млн долларов для производства артиллерийских боеприпасов, которые планируют передать Украине.

На данный момент нет никаких юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов, заявили власти Швейцарии.

Еврокомиссия предлагает запретить поставки в Россию электроники, необходимой для производства дронов и вертолетов, высказалась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила особыми значками маркировать Telegram-каналы с "враждебной по отношению к России информацией".

Американская компания "Виатрис" приостановила поставки "Виагры" в Россию.

Семь стран объявили бойкот Чемпионату мира-2023 по боксу, из-за того что к участию допустили спортсменов из России и Беларуси под своими флагами.

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