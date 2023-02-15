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Антикор Алматы уделяет внимание вопросам экологии

Антикор Алматы уделяет внимание экологии Фото: пресс-служба Антикора
В рамках рабочего визита в Алматы члены Общественного совета Антикоррупционной службы приняли участие в расширенном заседании городской комиссии по вопросам противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания государственным органам презентовали основные результаты деятельности и законодательные инициативы агентства.

Одной из ключевых новелл является введение ответственности чиновников за необоснованное обогащение.

Если стоимость имущества, приобретенного в отчетном году превышает сумму подтвержденных доходов на приобретение данного имущества более чем на 1000 МРП, то чиновник или его супруга привлекаются к административной ответственности. Штраф будет составлять 90% от размера выявленного превышения за минусом 1000 МРП.

Еще одним значимым блоком законодательных изменений и дополнений, являются поправки, направленные на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.

"К сожалению, на сегодня в практике имеется наличие притеснений таких осведомителей, что значительно снижает "градус" их гражданской активности. Теперь данные лиц не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены с должности или переведены на другую должность без рекомендаций дисциплинарной комиссии или иного коллегиального органа".первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дмитрий Малахов

В свою очередь, ознакомившись антикоррупционными инициативами, заместитель акима города Алматы Алишер Абдыкадыров рассказал о проводимой работе по противодействию коррупции.

"В текущем году приоритеты остаются прежними – решение проблемных вопросов отраженных в Карте коррупционных рисков. С учетом пристального внимания населения к проблемам экологии, мы начали работу именно с этого направления. Ведь ни для кого не секрет, что Алматы входит в тройку лидеров по загрязнению и загазованности". Алишер Абдыкадыров

Основная проблема – выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а это более 127 тыс. тонн, из которых 55% или 70 тыс. тонн приходятся выбросы транспорта.

Учитывая актуальность вопроса, Антикор Алматы совместно с акиматом проводит внешний анализ коррупционных рисков в сфере экологии.

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