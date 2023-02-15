Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Врач назвал запахи людей с различными болезнями

запах тела Фото: pixabay
Интенсивность запахов от тела прямо пропорциональна тяжести болезни. Также интенсивность запаха зависит от того, как человек ухаживает за телом, сообщает Zakon.kz.

Гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, что люди с болезнями печени пахнут печеными яблоками. Он перечислил и другие запахи, исходящие от людей, страдающих различными заболеваниями, сообщает Lenta.ru.

"От людей с сахарным диабетом пахнет ацетоном, при болезни пищеварительной системы от человека будет исходить запах гниения и тухлых яиц. От тех, кто страдает болезнями мочевыделительной системы, пахнет аммиаком, а у пациентов с болезнями печени запах печеных яблок".Владимир Неронов

По словам Неронова, специфичный запах тела может объясняться наличием некоторых микроорганизмов и работой кожных желез.

"Если в организм попадает патоген, он нарушает баланс бактерий. При этом изменяется и набор соединений, отвечающих за нормальный запах тела. Иммунная система определенным образом реагирует на эти процессы, что также воздействует на то, как человек пахнет".Владимир Неронов

Кожа является выделительным органом и при необходимости берет на себя часть почечной функции. При образовании в организме патологических продуктов она начинает их выделять, что и определяет специфичный аромат.

Заболевание может влиять на запах не только больного человека, но и людей в его окружении. 

Читайте также

Пережить Масленицу: советы врачей Алматы

Чем опасна ранняя седина

В Усть-Каменогорске эко-центр обвинили в применении просроченных препаратов

Данияр Кунафин
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Семью юристов избили в Алматы
Семью юристов избили в Алматы
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
"Никак не оправдываю": Даулет Турлыханов прокомментировал драку сына с юристами
"Никак не оправдываю": Даулет Турлыханов прокомментировал драку сына с юристами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления