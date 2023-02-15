Врач назвал запахи людей с различными болезнями

Интенсивность запахов от тела прямо пропорциональна тяжести болезни. Также интенсивность запаха зависит от того, как человек ухаживает за телом, сообщает Zakon.kz.

Гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, что люди с болезнями печени пахнут печеными яблоками. Он перечислил и другие запахи, исходящие от людей, страдающих различными заболеваниями, сообщает Lenta.ru.

"От людей с сахарным диабетом пахнет ацетоном, при болезни пищеварительной системы от человека будет исходить запах гниения и тухлых яиц. От тех, кто страдает болезнями мочевыделительной системы, пахнет аммиаком, а у пациентов с болезнями печени запах печеных яблок". Владимир Неронов

По словам Неронова, специфичный запах тела может объясняться наличием некоторых микроорганизмов и работой кожных желез.

"Если в организм попадает патоген, он нарушает баланс бактерий. При этом изменяется и набор соединений, отвечающих за нормальный запах тела. Иммунная система определенным образом реагирует на эти процессы, что также воздействует на то, как человек пахнет". Владимир Неронов

Кожа является выделительным органом и при необходимости берет на себя часть почечной функции. При образовании в организме патологических продуктов она начинает их выделять, что и определяет специфичный аромат.

Заболевание может влиять на запах не только больного человека, но и людей в его окружении.