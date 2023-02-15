В Актобе не вышедших на рейс водителей не могут уволить из-за дефицита

В Актобе намерены оштрафовать крупнейшего перевозчика. Накануне сразу 65 водителей ТОО "Автопарк" самовольно сошли с линии, сообщает Zakon.kz.

Из-за этого на маршруты пришлось экстренно привлекать других перевозчиков, сообщает КТК.



"За срыв правил перевозок ТОО "Автопарк" было получено уведомление с нашей стороны, а также составлен акт за срыв маршрутов. На 11 маршрутах был срыв, полная одна остановка. В связи с этим применяются штрафные санкции со стороны правоохранительных органов". И. о. руководителя отдела ЖКХ акимата Актобе Жомарт Бахыткельды

15 февраля 58 водителей этого же автопарка не вышли на рейс. Сотрудников возмутило, что им урезали премии и бонусы, об этом они узнали, когда получили зарплату.

Не дожидаясь конца рабочего дня, водители в самый час пик отправились на базу выяснять, что произошло. А горожане в это время мерзли на остановках, не понимая, почему автобусы не останавливаются, а проезжают мимо.



В итоге чиновникам пришлось закрывать проблемные линии силами трех других перевозчиков. В "Автопарке" же до сих пор не могут договориться с подчиненными. Уволить, говорят, тоже не могут. В компании и без того острый дефицит водителей.

"Вечером проводили с ними переговоры определенные. Сегодня частично маршруты вышли – 50%. Но центральные в основном так и не вышли. По 15-му маршруту вышло только два автобуса, по 24-му – один. 21-й, 22-й, 26-й от нас не вышли. Но организатор перевозок – акимат города – заменил их автобусами других перевозчиков. Временно". Представитель ТОО "Автопарк" Руслан Жилкаманов



