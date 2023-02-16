В Уральске нашли девочку, пропавшую пять дней назад
Фото: Zakon.kz
Школьница ушла из дома 10 февраля, поиски пропавшей длились несколько дней, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Департаменте полиции, 14-летняя ученица одной из школ Уральска ушла из дома 10 февраля около 20:00, передает КТК. Куда она направилась — известно не было.
Сотрудники полиции распространили ориентировки с описанием ребенка и приметами. Спустя пять дней поисков школьницу нашли сотрудники полиции, сообщили в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области вечером 15 февраля.
"Девочку, которая ушла из дома, сотрудники криминального розыска нашли. Жива и невредима", — кратко прокомментировали в полиции, не уточняя подробностей.
15 февраля Департамент полиции сообщил, что пропавшую 13-летнюю девочку нашли за 200 км от Кокшетау, в городе Акколь.
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