В Узбекистане четырех мужчин подозревают в жестоком изнасиловании

Четырех мужчин полиция Ташкентской области задержала по подозрению в избиении и жестоком изнасиловании женщины прямо на глазах ее детей, сообщает Zakon.kz.

Задержание подозреваемых подтвердили в пресс-службе полиции города Ташкент. Сообщается, что задержанным от 25 до 27 лет.

"Данная ситуация произошла 28 декабря 2022 года в Бостонликском районе Ташкентской области. В связи со сложившейся ситуацией возбуждено уголовное дело по "Развратные действия" и "Удовлетворение полового влечения с применением силы неестественным способом". Была применена мера пресечения "лишение свободы" (для задержанных)". Пресс-служба полиции Ташкента.

Как стало известно, на 39-летнюю женщину напали четверо мужчин, которые ворвались к ней домой. Они избили потерпевшую и изнасиловали прямо на глазах у ее детей. Об этом рассказала местная правозащитница. Она также сообщила, что пострадавшую госпитализировали. Она в тяжелом состоянии от полученных травм.

В Алматы 15 января с заявлением в полицию обратился 30-летний мужчина. По его словам, накануне вечером он подвергся насильственным действиям сексуального характера. В полиции дело зарегистрировали по статье 121 УК.

