В топ-50 стран с развитым туризмом планирует войти Казахстан

В рейтинг мировых туристических стран, популярных среди туристов Казахстан планирует войти к 2030 году, сообщает Zakon.kz.

Развитие туризма и спорта в стране обсудил премьер-министр во время совещания 15 февраля, сообщает пресс-служба Алихана Смаилова.

Для развития туризма запланировано и ремонт дорог к курортным зонам Балхаш, Капшагай, Алаколь и Баянаул. Также популярные места отдыха будут полностью обеспечены мобильной связью.

Для развития спортивной инфраструктуры городах планируется строительство беговых и велодорожек, спортзон, центров массового спорта в регионах и модульных спортивных сооружений в сельской местности, сказано в сообщении пресс-службы премьер-министра.

"Сейчас во многих городах во дворах появляются спортивные площадки, где дети и взрослые могут заниматься физкультурой. Это очень хорошая практика, которая становится все более популярной среди казахстанцев. Мы должны продолжать возводить такие сооружения, чтобы сделать базовый спорт доступным для всех желающих". Алихан Смаилов

Кроме того запланировано внедрить современные методы подготовки атлетов и улучшить качество медицинского сопровождения.

Согласно международному рейтингу, опубликованному в середине января, Казахстан занял предпоследнее место по туризму. АО "НК "Kazakh Tourism" прокомментировало позиции Казахстана в международных рейтингах туризма.

