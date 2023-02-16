Как беттинг-компании развивают спорт в Казахстане

За 2022 год букмекерские компании Казахстана вложили более 4 миллиардов тенге на развитие профессионального и детского спорта в стране. Можно сказать, что на сегодняшний день именно беттинг является ключевым спонсором для спортивных организаций всех уровней, но мало кто знает об этом.

Расскажем подробнее в нашем материале.

За 2022 год букмекеры Казахстана выделили на спонсорство более 3 млрд тенге и еще более 1 млрд – на благотворительность, включая поддержку и развитие детского спорта в регионах. Ради чего это делается? На самом деле, если обратить внимание на зарубежные рынки, станет понятно, что это часть глобального тренда. Беттинг-компании по всему миру активно поддерживают культуру спорта и помогают локальным клубам развиваться.

Около 15 лет назад, стремясь сделать спорт более зрелищным и привлечь больше болельщиков, букмекеры начали масштабно спонсировать клубы и федерации. Со временем объемы этой поддержки суммарно достигли астрономических цифр, опередив даже правительственные вливания в спорт.

По сей день именно букмекерские компании мира лидируют в спонсорстве спортивной сферы. Например, в США ряд букмекеров ежегодно оказывает помощь детским и юношеским командам по футболу, баскетболу, бейсболу, регби поддержку на десятки миллиардов долларов. И это только в одной стране. Аналитики неоднократно отмечали, что именно за счет масштабного спонсорства за последние 5-7 лет в американском футболе и баскетболе появилось много молодых звезд.

"Букмекерские организации Казахстана в минувшем году продолжили спонсировать трансляции мировых спортивных событий на таких телеканалах, как "Казахстан", KazSport, "Хабар", "Insport". Кроме того, многие из них совершенно бесплатно транслируют на своих сайтах в высоком качестве мировые турниры по теннису, хоккею, баскетболу и боксу – в частности, те, которые по разным причинам не представлены телевидением".

Знаменитый футбольный клуб "Астана" также спонсируется букмекерскими организациями, как и Казахстанская федерация футбола. Сюда же можно добавить Казахстанскую федерацию хоккея, хоккейные команды "Сарыарка" из Караганды и "Торпедо" из Усть-Каменогорска, карагандинский футбольный клуб "Шахтер", Лигу любителей футбола. Масштабная поддержка оказывается и юному поколению спортсменов: букмекеры на постоянной основе открывают и спонсируют секции, некоторые воспитанники которых в дальнейшем играют в высших лигах. Можно сделать вывод, что масштабная поддержка спорта и у нас начинает давать эффект – растет рост мастерства и профессионализма казахстанского спорта, что не может не радовать болельщиков.

Кроме спортивных проектов и команд, лицензированные букмекеры нашей страны финансируют и социальные программы. В частности, уже на протяжении нескольких лет они оказывают поддержку Фонду развития евразийского искусства, который ищет и помогает реализоваться талантливым молодым музыкантам, а также оказывают спонсорскую помощь фестивалям творчества детей с ограниченными возможностями "Жулдызай".

Среди адресатов постоянной благотворительной помощи букмекерских организаций в 2022 году – Сайрамский, Федоровский, Семипалатинский детдома, детдом № 4 города Шымкента, детдом "Құлыншақ", детская деревня семейного типа "Шанырак". Одна из букмекерских компаний спонсирует благотворительный фонд "Ниет", другая оказывает поддержку Совету ветеранов Казахстана. И это еще далеко не полный список.

Стоит отметить, что вся эта деятельность сильно контрастирует с тем образом "плохих парней", который уже не один год пытаются создать букмекерскому бизнесу ряд авторов в Казахстане. Но цифры не врут – беттинг вносит значительный вклад в развитие спорта и культуры страны, а это не может не вызывать уважение.