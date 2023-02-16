Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

71.58% составила внутристрановая ценность по товарам в 2022 году в АО "АрселорМиттал Темиртау"

71.58% составила внутристрановая ценность по товарам в 2022 году в АО "АрселорМиттал Темиртау" Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Меморандум о взаимном сотрудничестве по развитию внутристрановой ценности подписан между акиматом Карагандинской области и компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Вопросы развития легкой промышленности в Карагандинском регионе обсудили на встрече с акимом области Ермаганбетом Булекпаевым предприниматели, представители общественности и государственных органов.

"Цель встречи – создание пояса малых предприятий вокруг крупного бизнеса, укрепление и расширение взаимного сотрудничества между предприятиями региона".Ермаганбет Кабдулович

После обсуждения актуальных вопросов состоялось подписание Меморандума о взаимном сотрудничестве по развитию внутристрановой ценности между акиматом Карагандинской области и компанией "АрселорМиттал Темиртау".

"Цель меморандума – увеличение закупа у местных производителей. Как международная компания мы хотим больше закупать необходимые товары внутри страны. Также мы видим большой потенциал в тех технологических материалах, которые производят в Карагандинской области, помогая развитию малого и среднего бизнеса. По итогам 12 месяцев 2022 года закуп нашей компании у местных производителей товаров составил 71,58%, и мы будем стремиться увеличить эту цифру".Директор по трансформации бизнес-процессов АО "АрселорМиттал Темиртау" Джаладж Малпани

В рамках мероприятия прошла выставка товаров текстильной и швейной промышленности предприятий Карагандинской области. Свою продукцию представило и дочернее предприятие АО "АрселорМиттал Темиртау" – швейная фабрика "ТАА", специализирующаяся на изготовлении спецодежды и чулочно-носочных изделий.

*Внутристрановая ценность – это процентное содержание задействованных при исполнении договора о государственных закупках казахстанских кадров от общего количества задействованных кадров или стоимости товаров, работ, услуг отечественных товаропроизводителей и поставщиков работ, услуг, приобретаемых как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда, от общей стоимости товаров, работ и услуг потенциального поставщика.

Читайте также

Казахстан и Кыргызстан определились с участками деятельности пограничных представителей

"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба

Замглавы КНБ заявил, что в деле Челаха разобрались полностью

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
Гороскоп на 16 февраля
Гороскоп на 16 февраля
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления