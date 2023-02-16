71.58% составила внутристрановая ценность по товарам в 2022 году в АО "АрселорМиттал Темиртау"

Меморандум о взаимном сотрудничестве по развитию внутристрановой ценности подписан между акиматом Карагандинской области и компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Вопросы развития легкой промышленности в Карагандинском регионе обсудили на встрече с акимом области Ермаганбетом Булекпаевым предприниматели, представители общественности и государственных органов.



"Цель встречи – создание пояса малых предприятий вокруг крупного бизнеса, укрепление и расширение взаимного сотрудничества между предприятиями региона". Ермаганбет Кабдулович

После обсуждения актуальных вопросов состоялось подписание Меморандума о взаимном сотрудничестве по развитию внутристрановой ценности между акиматом Карагандинской области и компанией "АрселорМиттал Темиртау".

"Цель меморандума – увеличение закупа у местных производителей. Как международная компания мы хотим больше закупать необходимые товары внутри страны. Также мы видим большой потенциал в тех технологических материалах, которые производят в Карагандинской области, помогая развитию малого и среднего бизнеса. По итогам 12 месяцев 2022 года закуп нашей компании у местных производителей товаров составил 71,58%, и мы будем стремиться увеличить эту цифру". Директор по трансформации бизнес-процессов АО "АрселорМиттал Темиртау" Джаладж Малпани

В рамках мероприятия прошла выставка товаров текстильной и швейной промышленности предприятий Карагандинской области. Свою продукцию представило и дочернее предприятие АО "АрселорМиттал Темиртау" – швейная фабрика "ТАА", специализирующаяся на изготовлении спецодежды и чулочно-носочных изделий.

*Внутристрановая ценность – это процентное содержание задействованных при исполнении договора о государственных закупках казахстанских кадров от общего количества задействованных кадров или стоимости товаров, работ, услуг отечественных товаропроизводителей и поставщиков работ, услуг, приобретаемых как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда, от общей стоимости товаров, работ и услуг потенциального поставщика.