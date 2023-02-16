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Карим Бензема вошел в список пяти лучших бомбардиров за всю историю Ла Лиги

Футбол Топ-5 Ла Лига Фото: Instagram/realmadrid
Нападающий мадридского "Реала" забил два гола в ворота "Эльче" в рамках матча 21-го туре чемпионата Испании по футболу. Эти мячи позволили французу пробиться в топ-5 снайперов за всю историю Ла Лиги с активом в 230 голов, сообщает Zakon.kz.

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Эти два гола Карим Бензема забил с пенальти, сам же матч завершился крупной победой "галактикос" – 4:0. "Мадридцев" на 8-й минуте вывел вперед Марко Асенсио, затем два гола Бенземы упрочили преимущество хозяев. А точку в игре поставил Лука Модрич на 80-й минуте.


Теперь забитых голов в карьере у Бенземы стало 230 в чемпионате Испании. Француз опередил стоявшего на 5-м месте в списке лучших бомбардиров Ла Лиги своего знаменитого одноклубника Рауля (228 голов).

Лучшим снайпером за всю историю испанского чемпионата является Лионель Месси (474 мяча), за ним расположились Криштиану Роналду (311), Тельмо Сарра (252) и Уго Санчес (234).

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