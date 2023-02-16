Сотрудники АО "АрселорМиттал Темиртау" обучаются по обновленной программе

Проект по подготовке эффективных руководителей запущен в компании "АрселорМиттал Темиртау" в 2017 году. Однако постоянное совершенствование и изменение требований времени к технике безопасности послужили поводом к модернизации программы развития персонала.

Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский прошел обучение в проекте "Факультет мастеров" и сегодня отмечает необходимость получения новых знаний.



"От работы каждого из нас зависит безопасный и качественный производительный труд на площадках. Поэтому не стесняйтесь, задавайте больше вопросов на и не бойтесь ошибаться. Главная цель - приобрести необходимые знания, которые пригодятся непосредственно в цехах, в работе с вашими коллегами. Будьте креативны, настойчивы и становитесь настоящими руководителями. Только лидеры могут привести компанию к нулевому уровню травматизма. Всем удачи!" – отметил Владимир Иванович Яблонский, дав официальный старт учебному процессу.

Присутствие на встрече первых руководителей компании — это мощный мотивационный фактор. Каждый участник программы наглядно видит и понимает каких успехов в карьере при желании может достичь.

Командообразование сегодня неотъемлемая часть в работе любой команды. А слаженность членов команды - это в многих случаях 50% успеха. Именно здесь и должен проявить свои управленческие качества руководитель.

Проект "Факультет мастеров" нацелен на повышение эффективности работы линейных руководителей, подготовку резерва мастеров и развитие у участников управленческих и межличностных навыков.

13 февраля, к обучению по обновленной программе приступили первые 16 сотрудников компании. При составлении новой программы были учтены пожелания руководителей подразделений. В программу включены актуальные для предприятия темы.

"Сейчас стартовал первый семестр, который составит 40 часов обучения по модульной системе. В процессе участники программы получат знания в области техники безопасности, эффективности экономики предприятия, трудовых вопросах и т.д." Инженер по подготовке кадров АО "АрселорМиттал Темиртау" Марина Тагильцева

Занятия планируется проводить в онлайн и офлайн режимах. Общий срок обучения - 6 месяцев. На первом этапе участниками программы "Факультет мастеров" станут около 100 человек. Они разделены на пять групп.

По словам обучающихся, данная программа – это не только возможность получить новые знания, но и уметь эффективно применить их в будущем.