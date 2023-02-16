Сотрудники АО "АрселорМиттал Темиртау" обучаются по обновленной программе
Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский прошел обучение в проекте "Факультет мастеров" и сегодня отмечает необходимость получения новых знаний.
"От работы каждого из нас зависит безопасный и качественный производительный труд на площадках. Поэтому не стесняйтесь, задавайте больше вопросов на и не бойтесь ошибаться. Главная цель - приобрести необходимые знания, которые пригодятся непосредственно в цехах, в работе с вашими коллегами. Будьте креативны, настойчивы и становитесь настоящими руководителями. Только лидеры могут привести компанию к нулевому уровню травматизма. Всем удачи!" – отметил Владимир Иванович Яблонский, дав официальный старт учебному процессу.
Присутствие на встрече первых руководителей компании — это мощный мотивационный фактор. Каждый участник программы наглядно видит и понимает каких успехов в карьере при желании может достичь.
Командообразование сегодня неотъемлемая часть в работе любой команды. А слаженность членов команды - это в многих случаях 50% успеха. Именно здесь и должен проявить свои управленческие качества руководитель.
Проект "Факультет мастеров" нацелен на повышение эффективности работы линейных руководителей, подготовку резерва мастеров и развитие у участников управленческих и межличностных навыков.
13 февраля, к обучению по обновленной программе приступили первые 16 сотрудников компании. При составлении новой программы были учтены пожелания руководителей подразделений. В программу включены актуальные для предприятия темы.
"Сейчас стартовал первый семестр, который составит 40 часов обучения по модульной системе. В процессе участники программы получат знания в области техники безопасности, эффективности экономики предприятия, трудовых вопросах и т.д."Инженер по подготовке кадров АО "АрселорМиттал Темиртау" Марина Тагильцева
Занятия планируется проводить в онлайн и офлайн режимах. Общий срок обучения - 6 месяцев. На первом этапе участниками программы "Факультет мастеров" станут около 100 человек. Они разделены на пять групп.
По словам обучающихся, данная программа – это не только возможность получить новые знания, но и уметь эффективно применить их в будущем.
"Считаю, что изменения нужно начинать с самого себя, поэтому сегодня я в составе первой группы "Факультета мастеров". Ожидаю получить новые знания по работе с коллективом и улучшению ситуации в области безопасности, чтобы в будущем достигать лучших результатов в работе".Сотрудник центра технического контроля службы технологии и качества Зауре Тлеулеева