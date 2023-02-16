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Какие цифровые активы будут признавать в Казахстане

Какие цифровые активы будут признавать в Казахстане Фото: freepik
МЦРИАП РК подготовило перечень видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли:

  • Обеспеченный цифровой актив, имеющий удостоверенное право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, основанные на праве частной собственности (частное предпринимательство).
  • Обеспеченный цифровой актив, имеющий подтверждение имущественных прав на собственность или право интеллектуальной собственности на изобретения, произведения науки, литературы и искусства, иные результаты интеллектуальной деятельности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 3 марта.

Согласно закону обеспеченный цифровой актив – это цифровой актив, зарегистрированный посредством цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами, который удостоверяет права на материальные, интеллектуальные услуги и активы, за исключением денег и ценных бумаг.

6 февраля 2023 года глава государства подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан". Документ предусматривает государственное регулирование в сфере цифровых активов, развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в республике для экономического развития и конкурентоспособности страны.

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