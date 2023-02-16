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Рианна впервые показала подросшего сына

Рианна впервые показала подросшего сына Фото: Instagram/badgalriri
Популярная R&B-певица Рианна, совсем недавно заявившая о второй беременности, 16 февраля 2023 года сделала несколько публикаций, где показала подросшего первенца, сообщает Zakon.kz.

На первой публикации она позирует с возлюбленным – американским рэпером A$AP Rocky, у которого на руках их сын, для обложки британского журнала Vogue. Звездная пара предстала в черных образах.

Также Рианна опубликовала фотографию первенца, сделанную крупным планом, которую подписала: "Мой идеальный ребенок". Снимок уже набрал более 10 млн лайков. Фолловеры звезды написали, что мальчик – копия Рианны.

Кроме того, певица показала серию снимков, где позирует только со своим сыном. Фотографии сделаны на кровати, застеленной алым постельным бельем из шелка.

Ранее барбадосская певица Рианна, с 16 лет живущая в США, впервые стала мамой в мае 2022 года. Она родила мальчика в Лос-Анджелесе. Отцом ребенка Рианны стал американский рэпер A$AP Rocky.

13 февраля 2023 года Рианна необычно заявила о второй беременности. Информацию об интересном положении подтвердили представители звезды.

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