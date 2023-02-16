Директор Погранслужбы о январских событиях: К пограничникам вопросов не было

Директор Погранслужбы Ерлан Алдажуманов в кулуарах Сената прокомментировал вопрос о том, была ли проведена проверка в Погранслужбе после чистки в КНБ после январских событий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Алдажуманов заявил, что он руководит Погранслужбой и отвечает только за свое ведомство.

"За Комитет не могу отвечать, потому что я не уполномоченное лицо давать ответ за весь КНБ. По Погранслужбе могу сказать, что ни один человек по тем параметрам, которые вы озвучили, что экс-руководство КНБ обвиняют в госизмене и попытке госпереворота, не был отведен от службы. К пограничникам вопросов нигде не было". Ерлан Алдажуманов

Ранее он высказался о смерти военнослужащего в Жамбылской области.