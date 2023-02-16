Подозреваемого в изнасиловании подростка задержали в СКО

15 февраля в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области поступило сообщение, что в одном из домов города Булаево совершено изнасилование 14-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

Факт, по данным пресс-службы полиции, зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3-1 п. 1 ст. 120 УК РК "Изнасилование".



Отмечено, что задержан 23-летний житель Булаево.

В настоящее время он водворен в ИВС.

"Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение". Пресс-служба ДП СКО

Также сказано, в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.

16 января 2023 года стало известно, что в Алматы изнасиловали мужчину.