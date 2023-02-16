В ближайшие три дня в Алматы ожидается снег
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 17 – 19 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.
17 февраля – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.
18 февраля – облачно, временами осадки, ночью сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 2-4 тепла.
19 февраля – переменная облачность, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла.
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