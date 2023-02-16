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Курс доллара упал еще на 3 тенге на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,09 тенге, снизившись еще на 3,19 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,85 тенге (-0,74).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в евро – 479,72 тенге, рубля – 6,02 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450 тенге, евро – по 475,5-480 тенге, российские рубли – по 5,85-6,1 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 16 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,56%, до 85,86 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март стали дороже на 0,67%, до 79,12 долларов за баррель.

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Лариса Черненко
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