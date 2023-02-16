Почти триллион тенге инвестировали в экономику Актюбинской области в 2022 году

Столь значительный объем капиталовложений обеспечен за счет инвестиций системообразующих предприятий области в освоение месторождений, капитальный ремонт, приобретение и модернизацию основных средств, а также реализации 30 инвестпроектов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области Нуртуган Уралбаев, в 2022 году в экономику региона привлечено 959,1 млрд тенге инвестиций.



Наиболее крупные:

проект по модернизации АО "Актобе ТЭЦ" (стоимостью 27 млрд тенге);

строительство цеха по производству творога ТОО "Айс-плюс" (5,7 млрд тенге);

II-ой этап реконструкции установки комплексной подготовки газа мощностью 40 тыс. кубометров в час на месторождении "Кожасай" ТОО "Gas Processing Company" (3,1 млрд тенге);

строительство завода по производству биоразлагаемых пакетов ТОО "ТехноСкаут" (3 млрд тенге).

"В 2023 году планируется запустить 26 крупных инвестиционных проектов на сумму 70 млрд тенге с созданием около 1 200 рабочих мест. В целом, пул до 2027 года состоит из 87 инвестиционных проектов на общую сумму 5,8 триллиона тенге, с созданием более 17 тысяч рабочих мест". Заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области Нуртуган Уралбаев

За последние три месяца 2022 года по итогам инвестиционных форумов заключено 12 меморандумов на сумму свыше 3 трлн тенге. По всем приоритетным проектам разработаны и согласованы дорожные карты. Их реализация находится на постоянном контроле акимата области.



Основную долю экономики (валового регионального продукта) области занимает промышленность – свыше 40%. Основные составляющие: 52% это горнодобывающая и на 42,2% – обрабатывающая промышленность.

"Нами на ежемесячной основе проводится мониторинг около 70 крупных и средних предприятий, которые составляют около 90% от всей промышленности области. Хочу отметить, что по итогам прошлого года объем промышленного производства вырос до 2,8 триллиона тенге, что больше уровня 2021 года на 491,6 миллиарда тенге". Заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области Нуртуган Уралбаев

По словам заместителя руководителя областного УИИР, в горнодобывающей отрасли рост объема производства составил 1,7%, достигнув 1,5 трлн тенге. В обрабатывающей отрасли рост составил 2%, а объем производства увеличился до 1,2 трлн.



Объем внешней торговли региона со всеми странами мира за январь – ноябрь 2022 года составил 4,4 млрд долларов против 3 млрд долларов за аналогичный период 2021 года. Причем на экспорт пришлось 3,2 млрд долларов, а на импорт – 1,2 млрд долларов. Объем взаимной торговли со странами ЕАЭС за январь – ноябрь 2022 года составил 1,2 млрд долларов (1 млрд долларов годом ранее). Экспорт – 469,1 миллиона долларов, импорт – 758,2 миллиона долларов.

По данным Комитета статистики за январь – ноябрь 2022 года несырьевой экспорт Актюбинской области составил 1,7 млрд долларов. В регионе функционируют более 70 экспорто-ориентированных предприятий, из них 25 несырьевого сектора. 90% несырьевого экспорта области приходится в совокупности на Актюбинский завод ферросплавов (ферросплавы), Актобинский завод хромовых соединений (хромовые соли) и Актюбинский рельсобалочный завод (рельсовая продукция).

Александр Сергеев