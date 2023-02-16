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Нацбанк: Годовая инфляция в Казахстане ускорилась в январе

Годовая инфляция в Казахстане ускорилась в январе Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Об инфляционных тенденциях в регионах Казахстана в январе 2023 года рассказал начальник управления мониторинга реального сектора Департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в январе годовая инфляция в стране ускорилась, составив 20,7% (декабре 2022 года – 20,3%).

"В разрезе регионов инфляция ускорилась в 19 регионах, а в одном регионе (Карагандинская область) – замедлилась. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, Астане и Акмолинской области".Игорь Осипов

Цены на продовольственные товары в январе выросли на 25,7% г/г (в декабре 2022 года – 25,3%).

Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,5%), а минимальный – в Алматинской области (23,8%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 20,2% г/г (в декабре 2022 года – 19,4%).

Максимальное значение зафиксировано в Астане (31,7%), минимальное – в Алматинской области (15,9%).

Цены на платные услуги в январе повысились на 14,2% г/г (в декабре 2022 года – 14,1%).

Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской области (18,4%), значительно ниже – в Алматинской области (11,4%).

"В январе 2023 года рост месячной инфляции в стране замедлился, составив 1,1%, что значительно выше среднего значения январской инфляции за последние 5 лет (за 2018-2022 годы: 0,6%)".Игорь Осипов

14 февраля 2023 года на заседании правительства заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов заявил, что в Казахстане месячная динамика инфляции продолжает превышать среднегодовые значения.

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