Как зарабатывать 90 тысяч тенге в день, рассказал аким СКО

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на аппаратном совещании изучил дефицит рабочих специальностей на заводах региона, а также рассказал, как можно зарабатывать по 90 тыс. в день, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Петропавловск.news, в регионе наблюдается острая нехватка сварщиков и токарей. Айдарбек Сапаров поручил организовать краткосрочные курсы по обучению данным навыкам и закрыть вопрос дефицита рабочих рук уже в первом полугодии.

"У нас в строительстве не хватает каменщиков. На эту специальность за два месяца можно обучить. 18 тыс. тенге стоит кладка 1 кв. м кирпича. Человек может 5 квадратов сделать и 90 тыс. в день заработать. А у нас не хватает людей. Эту работу нужно проводить сообща", - уверен глава региона.

Айдарбек Сапаров поручил проводить качественную информационную работу среди жителей СКО. Североказахстанцы, как отметил аким региона, должны знать, какие специальности востребованы и имеют хорошую оплату труда.

Почти 6% населения Северного Казахстана в настоящее время зарабатывают ниже прожиточного минимума. Высокий уровень безработицы на селе. Больше всего нетрудоустроенных зафиксировано в районах имени Магжана Жумабаева, Габита Мусрепова, Есильском и Аккайынском.

10 февраля 2023 года аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о развитии сельского хозяйства и реализации инвестиционных проектов в регионе.