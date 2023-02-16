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Сын Жириновского арестован на 15 суток

Сын Жириновского арестован на 15 суток Фото: Facebook/Олег Эйдельштейн
Суд арестовал внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна на 15 суток, сообщает Zakon.kz.

Ранее РИА Новости сообщали, что Олег Эйдельштейн оказался в отделе полиции после дебоша в одном из московских ресторанов. Уже в отделе он оскорблял полицейских, а потом ударил одного из них.

"Ему было назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", – сообщили в суде.

Это не первый случай, когда Эйдельштейн был замечен в подобных конфликтах. В апреле 2021 года сын экс-главы Северной Осетии Зелимхан Битаров в аэропорту Внуково подрался с Олегом Эйдельштейном.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни.

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