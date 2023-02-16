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Иссык-Куль показали из космоса

Иссык-Куль показали из космоса Фото: pxhere
Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 16 февраля выложил на своей странице в Instagram видеокадры из космоса, на которых он показал озеро Иссык-Куль, сообщает Zakon.kz.
"Одно из самых красивых (и узнаваемых из космоса) озер на нашей планете Иссык-Куль! Аж дух захватывает от его красоты, согласны?"  – написал Олег Артемьев.


Комментаторам понравились кадры:

  • "Как будто смотрит на тебя, в тебя".
  • "Наша жемчужина Иссык-Куль".
  • "В советское время сюда отправляли космонавтов на реабилитацию после космоса".

12 января космонавт показал Каспийское море из окна МКС. 

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