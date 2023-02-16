Иссык-Куль показали из космоса

Фото: pxhere

Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 16 февраля выложил на своей странице в Instagram видеокадры из космоса, на которых он показал озеро Иссык-Куль, сообщает Zakon.kz.

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