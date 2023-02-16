Иссык-Куль показали из космоса
Фото: pxhere
Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 16 февраля выложил на своей странице в Instagram видеокадры из космоса, на которых он показал озеро Иссык-Куль, сообщает Zakon.kz.
"Одно из самых красивых (и узнаваемых из космоса) озер на нашей планете Иссык-Куль! Аж дух захватывает от его красоты, согласны?" – написал Олег Артемьев.
Комментаторам понравились кадры:
- "Как будто смотрит на тебя, в тебя".
- "Наша жемчужина Иссык-Куль".
- "В советское время сюда отправляли космонавтов на реабилитацию после космоса".
12 января космонавт показал Каспийское море из окна МКС.
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