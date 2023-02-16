В СКО празднуют 130-летие Магжана Жумабаева
В конкурсе приняли участия более 90 поэтов, 9 из которых стали лауреатами премии имени Магжана Жумабаева.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Конкурсные работы участников оценивали жюри: поэт, председатель Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Ұлықбек Есдаулет; поэт, председатель городского филиала Союза писателей Казахстана г. Астана, заслуженный деятель Казахстана Даулеткерей Кәпұлы, собственный корреспондент газеты "Егемен Қазақстан" по СКО, обладатель нагрудного знака "Мәдениет қайраткері" Жаксыбай Самрат.
Фото: пресс-служба акимата СКО
По информации организаторов, в рамках юбилея в течение года будет проведен ряд значимых мероприятий, таких как айтыс акынов "Алаштың алдаспаны", Магжановские чтения "Мағжанның маржан жырлары" и другие.
Фото: пресс-служба акимата СКО