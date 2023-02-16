Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В СКО празднуют 130-летие Магжана Жумабаева

юбилей Фото: пресс-служба акимата СКО
В областной филармонии Акана Сері состоялось чествование победителей республиканского конкурса-мушайра "Мен өлмеймін, менікі де өлмейді...", посвященного 130-летию выдающегося писателя, поэта, публициста, одного из лидеров движения "Алаш" Магжана Жумабаева, сообщает Zakon.kz.

В конкурсе приняли участия более 90 поэтов, 9 из которых стали лауреатами премии имени Магжана Жумабаева.

юбилей

Фото: пресс-служба акимата СКО

Конкурсные работы участников оценивали жюри: поэт, председатель Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Ұлықбек Есдаулет; поэт, председатель городского филиала Союза писателей Казахстана г. Астана, заслуженный деятель Казахстана Даулеткерей Кәпұлы, собственный корреспондент газеты "Егемен Қазақстан" по СКО, обладатель нагрудного знака "Мәдениет қайраткері" Жаксыбай Самрат.

встреча

Фото: пресс-служба акимата СКО

По информации организаторов, в рамках юбилея в течение года будет проведен ряд значимых мероприятий, таких как айтыс акынов "Алаштың алдаспаны", Магжановские чтения "Мағжанның маржан жырлары" и другие.

юбилей

Фото: пресс-служба акимата СКО

Читайте также

Американская киностудия начала работу над новым фильмом о Гарри Поттере

С актрисы Анны Большовой сняты обвинения в смертельном наезде на женщину

Топ-10 фильмов для киносвидания в День всех влюбленных

Редакция Zakon.kz
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
Гороскоп на 16 февраля
Гороскоп на 16 февраля
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления