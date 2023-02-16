В СКО празднуют 130-летие Магжана Жумабаева

В областной филармонии Акана Сері состоялось чествование победителей республиканского конкурса-мушайра "Мен өлмеймін, менікі де өлмейді...", посвященного 130-летию выдающегося писателя, поэта, публициста, одного из лидеров движения "Алаш" Магжана Жумабаева, сообщает Zakon.kz.

В конкурсе приняли участия более 90 поэтов, 9 из которых стали лауреатами премии имени Магжана Жумабаева.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Конкурсные работы участников оценивали жюри: поэт, председатель Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Ұлықбек Есдаулет; поэт, председатель городского филиала Союза писателей Казахстана г. Астана, заслуженный деятель Казахстана Даулеткерей Кәпұлы, собственный корреспондент газеты "Егемен Қазақстан" по СКО, обладатель нагрудного знака "Мәдениет қайраткері" Жаксыбай Самрат.

Фото: пресс-служба акимата СКО

По информации организаторов, в рамках юбилея в течение года будет проведен ряд значимых мероприятий, таких как айтыс акынов "Алаштың алдаспаны", Магжановские чтения "Мағжанның маржан жырлары" и другие.