В Уральске на крыше многоэтажки полицейские нашли наркотеплицу

39-летнего жителя Уральска подозревают в создании нарколаборатории на крыше многоэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП ЗКО, при обыске было изъято 8 садовых горшков с растениями, похожими на коноплю, и удобрение.



"Стены помещения были обшиты фольгой, пластиковым материалом. Также проведено тепло, освещение и вентиляция. Мужчина пояснил, что через Telegram заказал оборудование, семена и видеоинструкцию по выращиванию конопли", – отметили в ведомстве.





В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".