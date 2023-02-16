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В ЗКО тренера по самбо обвинили в избиении детей

конфликт Фото: скриншот видео
Родители обвиняют тренера по самбо в избиении детей. Они основываются на кадрах, снятых камерой видеонаблюдения. На ролике видно как наставник несколько раз ударил подростков сначала в грудь, потом по голове, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", накануне юные спортсмены перешли к другому тренеру, что и стало причиной конфликта.

"Тренер не имел права бить детей. Можно было на словах объяснить им свою позицию. Никто не отправляет своего ребенка на занятия спортом, где бы над ним издевался педагог. Поэтому мы с родителями пошли в полицию и написали заявление. Тогда тренер извинился перед нами. И мы его простили, ведь у него семья, дети". Мама избитого мальчика Сауле Уалиахметова

Родители говорят, тренер им пояснил причину своего поступка. По его словам, он расстроился, что дети поменяли его на другого наставника. Тем не менее в полиции составили административный протокол.

"По статье 73 прим. 2 части 1 Кодекса об административных правонарушениях в Управление туризма и спорта ЗКО было направлено представление о принятии мер в отношении данного тренера по рассмотрению его поведения и применению мер дисциплинарного характера". Сотрудник пресс-службы ДП ЗКО Дарига Мажитова

Инцидентом заинтересовались в Управлении физической культуры и спорта. В ведомстве намерены провести свое расследование.

"В отношении тренера, который запечатлен на видео, будет проведено расследование, по результатам которого будут приняты конкретные меры, вплоть до увольнения с работы". Замруководителя Управления физкультуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин

А в соцсетях тем временем разгорается спор. Одни утверждают, что самбо – жесткий вид спорта, в котором приемлемы и удары наставников. Другие требуют уволить тренера за рукоприкладство.

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