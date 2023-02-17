Спасите наши души: как государство защитит жителей при ЧС

Печальные события, происходящие в мире, заставили казахстанцев в очередной раз задуматься о своей сохранности и о том, как быть в случае катастроф или военных действий, которые могут возникнуть. Zakon.kz пытался разобраться, куда бежать и где прятаться жителям Алматы при ЧС.

Известно, что Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне, где ежегодно происходит до 200 землетрясений. Ученые это объясняют тем, что Казахстан расположен на месте геологических разломов.

На территории города насчитывается около 27 тектонических разломов, которые могут породить мощные толчки, представляющие серьезную угрозу для населения. Ведь, по словам специалистов, чем больше разломов, тем больше магнитуда при землетрясении, обусловленная тектоническими движениями.

Как сообщили в Департаменте ЧС города, при крупномасштабной чрезвычайной ситуации для защиты населения в Казахстане разработаны правила, утвержденные Постановлением Правительства РК от 19 декабря 2014 года.

Согласно документу, в стране создаются защитные сооружения или убежища, предназначенные для сохранности "наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне". При этом поясняется, что к ним относятся рабочие и служащие предприятий, учреждений и организаций, расположенных в границах проектной застройки города и продолжающих свою деятельность в особый период. А также это касается работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне.

Кроме того, убежища в случае крупномасштабной ЧС или землетрясения идут на укрытие лиц, отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для защиты нетранспортабельных больных медицинских организаций и их обслуживающего медицинского персонала.

А вот рядовые алматинцы, по словам властей, могут укрываться в подвалах, цокольных помещениях зданий и торговых центров, в подземных переходах, в отдельно стоящих заглубленных сооружениях и метрополитене.

Фото: Zakon.kz

Между тем термин "бомбоубежище" в Казахстане теперь не применяется, как отмечают в ведомстве. В соответствии с действующими нормативными актами для защиты "укрываемых" имеются защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО). Они представляют собой инженерные сооружения, специально оборудованные и предназначенные для защиты от воздействия "разрушающих факторов современных средств поражения".

В Департаменте ЧС разъяснили, что для защиты населения от этих факторов имеется несколько способов: спасение населения в укрытиях и проведение эвакуационных мероприятий или иначе – вывод населения из городов в загородную зону.

Для того, чтобы собрать население для его дальнейшего вывода в безопасную зону, жителям рекомендовано обратиться в ближайшие пункты сбора.

Эвакуация в никуда

В ДЧС объяснили, что в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации или землетрясения, если в этом будет надобность, спасатели эвакуируют людей своими силами. Для этого в Алматы готовы развернуть 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова.

Также пункты будут созданы для сбора, регистрации, временного размещения нуждающегося в помощи населения и для обеспечения пострадавших предметами первой необходимости: водой, питанием, продовольствием, а также, при надобности, психологической и медицинской помощью. Кроме того, спасатели займутся эвакуацией горожан в безопасные районы. Для этого будет организован транспорт.

Фото: Zakon.kz

Как правило, точки сбора населения и пострадавших при ЧС размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах. Здания социальной инфраструктуры чаще других строят в соответствии со строительными нормами, поэтому они могут защитить при землетрясении, являясь тем самым пунктом укрытия и размещения пострадавших.

Фото: акимат Алматы

В этом случае в ведомстве предложили подробно ознакомиться с информацией о пунктах, в которые в случае ЧС может обратиться за помощью пострадавшее население. Все данные размещены на платформе 2ГИС Алматы.

При вводе в поисковике приложения "пункт приема пострадавшего населения", на картах отобразятся все имеющиеся пункты сбора для жителей. Такие данные имеются и на официальных сайтах ДЧС города Алматы и районных акиматов.

В случае чрезвычайной ситуации граждане должны немедленно подготовиться к выезду, а для этого необходимо заблаговременно собрать тревожный чемоданчик – в случае непредвиденной ситуации он должен быть всегда наготове.

Новость по теме Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Часто алматинцы задаются вопросом по поводу площадок для сбора населения при землетрясении. И действительно, гуляя по городу, можно заметить таблички с надписью "Место сбора при землетрясении". Но на многих территориях, куда указывает стрелка, стоят новостройки или другие здания.

Фото: Zakon.kz

Встречаются таблички, указывающие на перекрестки улиц как вариант площадки для сбора жителей близлежащих домов при землетрясении.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Но чаще всего внутри дворов на когда-то пустой площади между многоквартирными домами стоят новостройки или многоэтажные здания. При этом совершенно непонятно, куда выбегать жителям высоток при землетрясении, чтобы спастись от обрушений.

Фото: Zakon.kz

Отсюда возникает вопрос: как людям ориентироваться в местах сбора если случатся сильные толчки? Ведь наверняка не все спешно смогут зайти в интернет для выяснения, где эта точка и куда нужно бежать. Спорно и то, что в такую минуту будут работать сеть и голова. Чаще всего, ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, случается паника, страх, и тогда человеку сложно сориентироваться.

Для того, чтобы узнать, актуальны ли эти указатели и как по ним следовать, редакция обратилась с запросом в акимат. Но в течение трех дней ответ мы так и не получили.

Фото: Zakon.kz

Остается только предполагать, как работают эти указатели и где теперь алматинцы смогут быть в безопасности при разрушительных толчках. Ведь местом сбора должна быть открытая местность на удаленном расстоянии от линий электропередач, столбов, деревьев и зданий. Попробуй найди такую точку в мегаполисе, при этом и указатели не всегда показывают на безопасное место.

Многие горожане считают, что такая ситуация сложилась, скорее всего, в период активной застройки территории, и предназначенные для сбора людей во время стихийного бедствия или опасной ситуации площадки могли уйти под строительство каких-то очень нужных объектов.

Фото: Zakon.kz

Но еще больше интересует вопрос: куда деваться людям, живущим в новомодных зеркальных жилищных комплексах, в случае мощных подземных ударов? Как при сильном землетрясении спасаться офисным работникам из двадцатиэтажных бизнес-центров, фасады которых выполнены из стекла и металла?

Фото: Zakon.kz

В ДЧС подтверждают, что собираться возле зданий уже небезопасно, и что лучшим местом при землетрясении считается открытая площадка, например, стадион или футбольное поле. Но где найти каждому жителю такую безопасную зону около дома?

Горожан успокаивают тем, что существует специальная система, которая оповестит казахстанцев о приближающемся землетрясении, и в этом случае появится время на спасение. Но прежде ее нужно скачать и интегрировать с мобильным приложением "Дармен". Условно теперь каждый, кто имеет смартфон, получит уведомления о том, что через 30 секунд произойдет землетрясение силой четыре и более баллов.

Автоматизированная система раннего оповещения о сильных землетрясениях в городе Алматы представляет собой 28 сейсмостанций. Планируется установка еще 11 сейсмостанций, до конца года предполагаются внедрение и установка еще 17 дополнительных станций.

Но при этом специалисты разных ведомств подчеркивают, что прежде всего личная подготовленность каждого человека к действиям при чрезвычайных ситуациях и после имеет превалирующее значение.

Для этого специалисты разработали систему правил. По мнению сотрудников Департамента ЧС, если ей следовать, вероятность спастись при природной или иной катастрофе вырастет в разы.

Алгоритм действий во время землетрясения

На улице

Во время ощутимых толчков отойдите от зданий. Ни в коем случае не входите в них, не передвигайтесь по лестничным маршам. Если вы все же оказались рядом с высоткой, встаньте в дверной проем – это обезопасит вас от падающих обломков, стекол, балконов, карнизов и облицовочных плит.

Лучше оставаться на открытом месте, подальше от линий электропередач и деревьев.

Источником повышенной опасности могут быть и подземные коммуникации, особенно трубопроводы с горячей водой и паром, а также системы газоснабжения домов.

В транспорте

В первую очередь нужно остановиться, по возможности как можно дальше от сооружений – мостов, надземных переходов, линий электропередач и зданий. В случае сильных толчков они рискуют обрушиться на вас. Водители должны избегать создания пробок на дорогах и перекрытия перекрестков – в непростой ситуации не стоит терять уважение друг к другу. Также это может создавать препятствие для служб экстренного реагирования, которые следуют на помощь жителям. Для этого старайтесь объехать центр и узкие проезды.

Водителям общественного транспорта после остановки необходимо открыть все двери, при возможности контролировать соблюдение порядка при выходе людей.

Пассажирам прежде всего нужно справиться с паникой. Не стоит выбивать стекла и рваться в сторону дверей, создавая тем самым давку и риск получения травм. Следуйте таким рекомендациям:

окажите первую помощь нуждающимся, в первую очередь, детям, старикам и инвалидам. Успокойте их;

освободите людей, попавших в легко устраняемые завалы, в то же время будьте осторожны;

без крайней нужды не занимайте телефон. Включите радио и следуйте рекомендациям местных властей, оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия;

отключите электричество в квартире. Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей;

будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как весьма опасны первые 2-3 часа после землетрясения – высока вероятность афтершоков.

Наряду с действиями по спасению себя и окружающих очень важно не распространять недостоверную информацию, не передавать никаких слухов в такой непростой ситуации. Пользуйтесь официальными сведениями компетентных лиц.

Если вы попали в ловушку

Если вы оказались в завале, первым делом оцените обстановку. Старайтесь быть спокойным, по возможности окажите себе первую помощь. Попробуйте установить связь с людьми. Зажигать огонь ни в коем случае нельзя – может взорваться газ, так как при землетрясении высока вероятность его утечки. Для подачи сигнала можно использовать свист, стук по трубам и батареям. Стучите по ним, чтобы обозначить себя. Но старайтесь экономить силы.

Когда подземные толчки прекращаются, люди начинают искать варианты спасения из зоны бедствия. Для этого предусмотрены места эвакуации для населения Алматы.

Давайте остановимся на безопасности Алматинского метрополитена при ЧС в целом.

Метро





Фото: Zakon.kz

Многие алматинцы уже более 12 лет используют для передвижения метро. Оно закрепилось в нашей жизни как быстрое и надежное средство передвижения. После произошедшего в Турции разрушительного землетрясения жители стали задумываться о том, насколько безопасно находиться под землей в нашем регионе и что делать во время сильных толчков. Мы обратились к специалистам, чтобы выяснить правила поведения в метрополитене при чрезвычайных событиях.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Эксперты нас заверили, что так как Алматы находится в сейсмической зоне, то при строительстве метрополитена сейсмической безопасности уделялось особое внимание – были применены тоннельные конструкции расчетной сейсмичностью в 9 баллов.

Метро выдерживает 9-балльные землетрясения, так как является единой цельной конструкцией. В связи с чем нет необходимости искать безопасную колонну.

Кроме того, если вдруг пассажирам будет что-то угрожать, их оповестят об аварии, катастрофе, стихийном бедствии и расскажут порядок дальнейших действий, который необходимо неукоснительно выполнять.

"На станциях имеются службы, которые отвечают за безопасность. Они незамедлительно окажут помощь. Поэтому, не рекомендуется самостоятельно пытаться принять меры. Если двери закрыты, нужно оставаться внутри вагонов, воздуха хватит", – рассказали в пресс-службе метрополитена.

Для спасения людей в структуре метрополитена имеется военизированная аварийно-спасательная служба. Ее задача – спасать пассажиров при возникновении чрезвычайной ситуации.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

"Если на подземных и наземных объектах метрополитена произошла различного рода авария – на подвижном составе, находящемся в тоннеле или парковых путях, – на место происшествия незамедлительно направляются сотрудники спецслужбы. Именно они должны произвести эвакуацию людей, притом, что пассажирам рекомендовано не принимать самостоятельных мер, а ждать сотрудников данного подразделения", – рассказали в метрополитене.

В случае подтопления шахты или платформы метрополитена к работе приступают специалисты, которые действуют в рамках утвержденного Плана ликвидации аварий. Вместе с тем на станциях имеются все необходимые инструменты для ликвидации подтоплений.

Так как метро строилось выше уровня грунтовых вод, то при землетрясениях вода не может хлынуть на перрон и в шахту. Однако, если по каким либо причинам на станциях появится вода, на каждой станции имеются насосы, мотопомпы и водолазы.

"На время укрытия на всех станциях метро имеются артезианские скважины. Далее по алгоритму действий все необходимое доставляется службами ДЧС города", – добавили в Департаменте чрезвычайных ситуациях.

К слову, для ликвидации последствий землетрясений в Алматы предусмотрена группировка служб гражданской защиты Алматы – это более 13 тыс. человек, 1,8 тыс. единиц техники, а также дополнительные силы и средства в количестве более 56 тыс. человек и 9,8 тыс. единиц техники, которые разделены на три эшелона.

В случае возникновения разрушительного землетрясения личный состав территориального подразделения будет следовать согласно разработанному алгоритму действий при ЧС, а именно: произведет разведку зоны катастрофы с использованием наземной и авиационной техники. Согласно инструкции, силы и средства аварийно-спасательных служб будут направлены на охрану общественного порядка в районе чрезвычайной ситуации для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, а также выполнение правоохранительных функций.

Вместе с тем в Алматы существует резерв на неотложные затраты. Ежегодно акиматами закладываются денежные средства на случай чрезвычайной ситуации и другие неотложные затраты.

Каждый должен сам понимать, насколько безопасно жить в его городе. Для этого важно владеть необходимой информацией и выстроить пути спасения для себя и своей семьи в случае непредвиденной ситуации.