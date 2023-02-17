В Испании разрешили с 16 лет менять пол в документах

Испанские законодатели одобрили закон о трансгендерах, позволяющий любому лицу в возрасте 16 лет и старше изменять пол в своем удостоверении личности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет msn.com, закон, принятый 191 голосом против 60 и 91 воздержавшимся, делает Испанию одной из немногих стран, позволяющих людям менять пол в удостоверении личности простым заявлением.

Отмечается, что в Европе Дания стала первой страной, предоставившей такое право в 2014 году.

Голосование 16 февраля стало последним препятствием для принятия законодательства, которое вызвало серьезный раскол в левой коалиции Испании. Уточняется, что страна готовится к всеобщим выборам в конце этого года.

Закон является флагманским проектом Министерства по вопросам равенства.

"Это один из самых важных законов этого законодательного органа… мы сделали гигантский шаг вперед", – заявила законодателям перед голосованием министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро.

25 ноября 2020 года министр здравоохранения РК своим утвердил правила медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройствами половой идентификации.