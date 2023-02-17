Кому нет смысла употреблять спортивное питание

Проректор колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера по научно-методической работе Роман Юриков оценил безопасность употребления спортивного питания, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал "Спорт-Экспресс", что такое питание необходимо при высокоинтенсивных тренировках, поскольку оно позволяет потреблять суточную норму калорий, не перегружая при этом желудок.

"Поступающая пища должна быть наиболее легкой и с высокой пищевой плотностью. Так называемый "пищевой комок" в среднем не должен превышать 500-700 гр.", – объяснил эксперт.

По его словам, в противном случае есть риск перекручивания отдельных участков кишки, что может привести к летальному исходу.

Юриков отметил, что тем, кто не посещает высокоинтенсивные занятия, нет смысла покупать спортивное питание. Фитнес-эксперт посоветовал выбирать сертифицированные добавки и внимательно изучать маркировку.

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