Когда в Астане воздух станет чище рассказали экологи

Столичные жители жалуются на удушливую пелену, которая накрывает Астану в отопительный сезон, сообщает Zakon.kz

Однако экологи, по информации КТК, говорят, что столичный смог начал менять цвет. Это хорошо, но еще лучше воздух в столице станет, только когда все частные дома города будут отапливаться газом, а не углем. По частному сектору уже проводят сети. За четыре года этой работы небо в столице стало проясняться.

"Сравнительно мы по цвету смога уже видим, что есть улучшения. Потому что цвет стал меняться. Это визуально является таким показателем того, что все-таки взвешенных частиц снижается количество" эколог Лаура Маликова

И если столичную теплоэлектростанцию частично уже перевели на голубое топливо, то с подключением к газу домов частного сектора все гораздо сложнее. В акимате же говорят, что работа идет по плану – и уже меньше, чем через два года к газу подключат всех.

"В жилых массивах города, столицы, у нас насчитывается порядка 20 тысяч жилых домов, то есть частного сектора. Из них акимат на сегодняшний день подвел сети централизованного газоснабжения к 12 тысячам абонентов. Завершение всех проектов основного проекта газификации у нас планируется в 25-м году" руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата Астаны Максат Есмагулов.

Айгуль Тулеубекова живет в частном секторе и всю зиму напролет топит печь углем. Как и ее соседи. Кроме того, что дома из-за этого все время пыльно от золы и копоти, говорит Айгуль, так еще и воздух в этом районе, особенно в такие безветренные дни, как сегодня, грязный.

"Смог замечаем. У нас постоянно. Даже сейчас стоит смог. Ветра нет, поэтому стоит смог. Хотелось бы, чтобы улица наша была почище, чтобы воздух был почище", - рассказывает женщина.в число тех 12 тысяч абонентов пока не входит. Но с нетерпением ждет момента, когда больше не придется возиться с углем. И даже круглая сумма, которая понадобится для подключения к газу, ее не пугает.



"Хотя будет работа стоить под миллион, но зато будет более-менее чисто, удобно будет. Хотелось бы, чтобы провели газ. Мечтаем о газе" Айгуль Тулеубекова

Кроме того, сам газ, подсчитала Айгуль, будет обходиться дешевле, чем уголь. Прошлой осенью, вспоминает астанчанка, за каждую тонну ей пришлось отдать по 18 тысяч тенге.



