Чудеса спасения: спустя много дней людей извлекают живыми из-под завалов в Хатае

Спустя 260 часов после землетрясения спасатели вытащили 12-летнего мальчика, а часом позже –двух мужчин, сообщает Zakon.kz.

В Хатае продолжаются поисково-спасательные работы.

По информации агентства "Анадолу", отряды, работавшие на месте обломков в районе Экинджи, добрались до живого ребенка. Благодаря усилиям бригад 14-летний мальчик был спасен из-под завалов через 260 часов после землетрясения.

После оказания первой медицинской помощи его доставили в больницу.

На 261-й час после землетрясения из-под обломков в районе Одабашы города Антакья вытащили живыми двух граждан, зажатых между плитами разрушенного дома.

После решительных усилий, как пишет "Анадолу", им удалось освободить 26-летнего Мехмета Али Шакироглу и 34-летнего Мустафа Авчи. Они спасены через 261 час после землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Ранее сообщали, что в провинции Кахраманмараш спустя 248 часов после разрушительного землетрясения спасли 17-летнюю девушку Алейну Олмез.

По последним данным, число погибших превысило 38 тысяч человек.