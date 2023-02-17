Парень из села в Туркестанской области самостоятельно выучил десять языков

Сельский парень из Туркестанской области самостоятельно выучил десять языков, сообщает Zakon.kz.

По информации "Хабар 24", Мейирхан Топанбай выучил языки благодаря собственной методике – с помощью аудиоучебников и книг, написанных шрифтом Брайля.

Мейирхан – инвалид 1 группы, у него проблемы со зрением. Он с детства интересовался изучением языков и литературными произведениями других народов. Хобби перешло в увлечение всей жизни.

Ему 29 лет. Мейирхан учился в средней школе, потом поступил в институт, с отличием освоил специальности – библиотечное и переводческое дело.





Как рассказал Мейирхан Топанбай, что в детстве он выучил турецкий и греческий языки. После этого, пойдя в школу, освоил немецкий и французский. В университете выучил персидский и таджикский. Потом польский и болгарский. Затем он учил испанский и итальянский.

Сейчас в языковой копилке Мейирхана – 10 языков, учит 11-ый – английский. Выработал собственную систему обучения: с помощью аудиоучебников и книг написанных шрифтом Брайля.

"Людей с ограниченными возможностями часто не принимают должным образом в нашем обществе. Потому что многие думают о них как о людях с психическими расстройствами. Мои родители были в состоянии справиться с различными мнениями и взглядами людей". Мейирхан Топанбай

Мнение окружающих о себе сельский житель теперь формирует самостоятельно. А библиотека, где работает Мейирхан – местная достопримечательность. Теперь это настоящий центр обучения с культурными мероприятиями.

По словам библиотекаря Маргуль Бекетбаевой, от совместной работы с ним много преимуществ. Потому что человек с большим сознанием, человечностью, потому что он прочитал больше книг, чем мы. Благодаря его таланту, у нас много читателей. Он умеет повышать интерес людей к книгам.

Она отметила, что Мейирхан Топанбай не только читает книги, но и работает переводчиком. В прошлом году вышел первый сборник его работ.

Ранее стало известно, что американец Эван Аллен выучил казахский на песнях группы Ninety one. Он преподает английский язык в одном из университетов Тараза по программе Фулбрайта правительства США с сентября 2022 года. Он узнал о группе Ninety one, когда искал ресурсы для изучения казахского языка.