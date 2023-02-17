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Турецкие фанаты поблагодарили спасателей, в числе которых и казахстанцы

Футбол Турция Лига Европы Фото: twitter/Trabzonspor
Перед началом поединка Лиги конференций УЕФА с участием турецкого клуба "Трабзонспор" и швейцарского "Базеля" на стадионе было вывешено огромное изображение спасателя, освобождающего ребенка из-под завалов после землетрясения. сообщает Zakon.kz.

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Местные фанаты подняли баннер с изображением поисковой собаки и спасателя, вытаскивающего из-под завалов ребенка. На рукаве у спасателя была надпись "спасибо", а на его каске – флаги стран, которые помогали в ликвидации последствия землетрясения. Среди них можно увидеть и бирюзовый флаг Казахстана.

Это был первый футбольный матч в Турции после землетрясения, местный чемпионат и другие соревнования приостановлены. Футболисты вышли на игру с траурными повязками и плакатами в поддержку пострадавших. На матч прибыли болельщики ведущих турецких клубов: "Фенербахче", "Бешикташа" и "Галатасарая". Трагедия объединила ранее непримиримых фанатов.

Футбол Лига Европы

Фото: twitter/Trabzonspor

Сам же поединок 1/16 финала Лиги конференций между "Трабзонспором" и "Базелем" завершился минимальной победой хозяев поля – 1:0. Автором гола стал Йенс Ларсен, команда отпраздновала успех с турецким флагом. Гол посвятили всей Турции.

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