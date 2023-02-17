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Врач о Джо Байдене: 80-летний энергичный мужчина

Врач о Джо Байдене: 80-летний энергичный мужчина Фото: Instagram/p/Cou5bZ7tLEp
В Белом доме провели ежегодный медицинский осмотр президента Джо Байдена. В заключении отмечено, что здоровье американского лидера полностью позволяет ему выполнять обязанности президента без ограничений, сообщает Zakon.kz.

Лечащий врач Кевин О'Коннор охарактеризовал Байдена энергичным 80-летним мужчиной.

"Джо Байден в состоянии выполнять свои обязанности президента, в том числе главы исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего", – говорится в документе.

Однако врач акцентировал внимание на несвободную походку президента. Он уточнил, что походка остается скованной. Но отметил, что "ситуация не ухудшилась по сравнению с прошлым годом".

Еще одной незначительной проблемой является частый кашель. 

"В связи с этим он принимает лекарства для профилактики", – заключил врач.

Ранее Джо Байден высказался о сбитых над США летательных аппаратах. Президент уточнил, что сбитые объекты не связаны с разведывательными аппаратами Китая или других стран.

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