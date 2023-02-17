Назначен новый замакима ЗКО

Фото: Instagram/batys_kz

В Западно-Казахстанской области назначен новый заместитель акима. Им стал Тлепберген Каюпов. Об этом корреспонденту Zakon.kz 17 февраля 2023 года сообщили в акимате региона.

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