Назначен новый замакима ЗКО
Как уточнили в ведомстве, Тлепберген Каюпов назначен замакима ЗКО по согласованию с Администрацией президента РК и распоряжением акима области.
"Тлепберген Каюпов будет курировать вопросы стратегии и экономического развития, финансов, государственных закупок и коммунальной собственности, координации занятости и социальных программ, инспекции труда, строительства, государственного архитектурно-строительного контроля и пассажирского транспорта и автомобильных дорог".Пресс-служба акимата ЗКО
Тлепберген Каюпов родился 24 января 1976 года. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности "бухгалтер-финансист".
В разные годы работал налоговым инспектором Налогового комитета по Казталовскому району, руководителем отдела экономики и финансов Казталовского района; руководителем отдела, замруководителя Управления финансов ЗКО; замакима Чингирлауского района; замруководителя Управления строительства ЗКО; руководителем Управления экономики и бюджетного планирования ЗКО; замакима ЗКО.
До назначения он работал руководителем Управления финансов ЗКО.