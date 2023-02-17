Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Назначен новый замакима ЗКО

Назначен новый замакима ЗКО Фото: Instagram/batys_kz
В Западно-Казахстанской области назначен новый заместитель акима. Им стал Тлепберген Каюпов. Об этом корреспонденту Zakon.kz 17 февраля 2023 года сообщили в акимате региона.

Как уточнили в ведомстве, Тлепберген Каюпов назначен замакима ЗКО по согласованию с Администрацией президента РК и распоряжением акима области.

"Тлепберген Каюпов будет курировать вопросы стратегии и экономического развития, финансов, государственных закупок и коммунальной собственности, координации занятости и социальных программ, инспекции труда, строительства, государственного архитектурно-строительного контроля и пассажирского транспорта и автомобильных дорог".Пресс-служба акимата ЗКО

Тлепберген Каюпов родился 24 января 1976 года. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности "бухгалтер-финансист".

В разные годы работал налоговым инспектором Налогового комитета по Казталовскому району, руководителем отдела экономики и финансов Казталовского района; руководителем отдела, замруководителя Управления финансов ЗКО; замакима Чингирлауского района; замруководителя Управления строительства ЗКО; руководителем Управления экономики и бюджетного планирования ЗКО; замакима ЗКО.

До назначения он работал руководителем Управления финансов ЗКО.

Читайте также

Досаев пообещал, что цены на сахар расти не будет

Когда завершат пробивку проспекта Абая в Алматы

Досаев про доставщиков еды: Мы даже оштрафовать их не можем

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления