Депутат: Эффект снежного кома приобретают инфраструктурные проблемы регионов
Сенатор рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются сейчас регионы.
"Эффект снежного кома приобретают проблемы в сфере тепло- и электроснабжения. Сегодня каждое звено этих сфер находится практически в удручающем состоянии: износ основного оборудования электростанций достигает 57%, а в отдельных регионах этот показатель достигает 88%. Речь идет об Уральской и Кентауской ТЭЦ. 66%-ный износ электрических сетей приводит к тому, что потери электрической энергии при транспортировке в региональных сетях достигают 11%". Серик Шайдаров
По его словам, отмечается существенный разрыв в уровне износа сетей в разрезе регионов.
К примеру, если данный показатель в Астане составляет 29,5%, то в Улытауской области – 70%, Костанайской области – 85,3%. А средний износ оборудования ТЭЦ, который увеличивается с каждым годом, достиг 66%. При этом в настоящее время замены требуют более 3 тыс. из 12 тыс. км тепловых сетей, то есть порядка 30% от их общей протяженности.
Сенатор считает, что одной из главных причин всех этих проблем являются олигополия и аффилированность предприятий тепло- и электроэнергетики.
"Практически 60% ТЭЦ (22 из 37) находятся в частной собственности, многие из которых были приобретены за бесценок в ходе приватизации в 1990-е годы". Серик Шайдаров
13 февраля 2023 года в 09:23 аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. По состоянию на 12:00 на ограничении в энергоснабжении суммарной мощностью 170 МВт оставались только промышленные предприятия. Ближе к 18:00 стало известно, что электричество восстановили на юге и в центре Казахстана.