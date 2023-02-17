Депутат: Эффект снежного кома приобретают инфраструктурные проблемы регионов

Депутат Сената Серик Шайдаров на парламентских слушаниях заявил, что главной проблемой регионов Казахстана на протяжении уже ряда лет остается высокий износ систем тепло- и энергоснабжения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются сейчас регионы.



"Эффект снежного кома приобретают проблемы в сфере тепло- и электроснабжения. Сегодня каждое звено этих сфер находится практически в удручающем состоянии: износ основного оборудования электростанций достигает 57%, а в отдельных регионах этот показатель достигает 88%. Речь идет об Уральской и Кентауской ТЭЦ. 66%-ный износ электрических сетей приводит к тому, что потери электрической энергии при транспортировке в региональных сетях достигают 11%". Серик Шайдаров

По его словам, отмечается существенный разрыв в уровне износа сетей в разрезе регионов.

К примеру, если данный показатель в Астане составляет 29,5%, то в Улытауской области – 70%, Костанайской области – 85,3%. А средний износ оборудования ТЭЦ, который увеличивается с каждым годом, достиг 66%. При этом в настоящее время замены требуют более 3 тыс. из 12 тыс. км тепловых сетей, то есть порядка 30% от их общей протяженности.

Сенатор считает, что одной из главных причин всех этих проблем являются олигополия и аффилированность предприятий тепло- и электроэнергетики.

"Практически 60% ТЭЦ (22 из 37) находятся в частной собственности, многие из которых были приобретены за бесценок в ходе приватизации в 1990-е годы". Серик Шайдаров

13 февраля 2023 года в 09:23 аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. По состоянию на 12:00 на ограничении в энергоснабжении суммарной мощностью 170 МВт оставались только промышленные предприятия. Ближе к 18:00 стало известно, что электричество восстановили на юге и в центре Казахстана.